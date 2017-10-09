СМИ: у ТЦ «Синдика» была своя пожарная машина, но ее не использовали

По словам очевидцев, строительный торговый центр «Синдика», где в воскресенье произошел крупный пожар, располагал собственной пожарной машиной, однако при начале возгорания ее по каким-то причинам не использовали.

Аудиозапись с рассказом очевидца появилась в распоряжении РЕН ТВ.

«Я с ним переписывался, пишу: «Горим». Здесь была пожарная машина своя собственная, но она не появилась», — рассказал мужчина.

Московский торговый центр «Синдика», расположенный на МКАДе неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье, 8 октября. Общая площадь возгорания достигла 55 тыс. кв. м. Несколько секций ТЦ обрушились. При этом в МЧС отметила, что система оповещения о пожаре сработала с опозданием. Пострадали три человека. Как стало известно, работниками склада в ТЦ были в основном мигранты из ближнего зарубежья.

В 22:56 пожар был локализован. Сумма ущерба по предварительным оценка составила не менее 5 млрд рублей.

Причины ЧП выясняются, одной из версий рассматривается поджог.