Прямой эфир
Общество
Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано
Общество
Браслеты и кольца с функционалом «Тройки» появятся в конце октября
Спорт
Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018
Общество
До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице 9 октября
Мир
Сенатор Коркер: действия Трампа грозят «третьей мировой войной»
Сюжет:

СМИ: у ТЦ «Синдика» была своя пожарная машина, но ее не использовали

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По словам очевидцев, строительный торговый центр «Синдика», где в воскресенье произошел крупный пожар, располагал собственной пожарной машиной, однако при начале возгорания ее по каким-то причинам не использовали.

Аудиозапись с рассказом очевидца появилась в распоряжении РЕН ТВ.

«Я с ним переписывался, пишу: «Горим». Здесь была пожарная машина своя собственная, но она не появилась», — рассказал мужчина.

Московский торговый центр «Синдика», расположенный на МКАДе неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье, 8 октября. Общая площадь возгорания достигла 55 тыс. кв. м. Несколько секций ТЦ обрушились. При этом в МЧС отметила, что система оповещения о пожаре сработала с опозданием. Пострадали три человека. Как стало известно, работниками склада в ТЦ были в основном мигранты из ближнего зарубежья.

В 22:56 пожар был локализован. Сумма ущерба по предварительным оценка составила не менее 5 млрд рублей.

Причины ЧП выясняются, одной из версий рассматривается поджог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС: очаги пожара в ТЦ «Синдика» сохраняются
Причину пожара в ТЦ «Синдика» установят лаборатории МЧС РФ
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017