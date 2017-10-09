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Продюсера Харви Вайнштейна уволили после обвинений в домогательствах

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Американский продюсер Харви Вайнштейн, работавший над такими картинами, как «Властелин колец», «Крик» и «Убить Билла», смещен с поста руководителя кинокомпании Weinstein Company решением совета директоров в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, которая появилась в минувшие дни, директора Weinstein Company... приняли решение уведомить Харви Вайнштейна о том, что его трудовые отношения с Weinstein Company прекращены», - сказано в документе.

Решение совета вступает в силу немедленно.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press сообщает, что Харви Вайнштейн также оставил пост генерального директора Miramax Films на время внутреннего расследования о сексуальных домогательствах.

«Мы настоятельно поддерживаем решение Харви Вайнштейна уйти в бессрочный отпуск. Как сказал Харви, для него важно получить профессиональную помощь в проблемах, которые он признал. Следующие действия будут зависеть от терапевтического процесса Харви, итогов независимого расследования и личных решений Харви», — сказано в заявлении совета директоров компании.

Напомним, ранее газета The New York Times опубликовала результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц компании и молодых актрис, среди которых Эшли Джадд. Сам Вайнштейн частично признал свою вину, заявив, что его поведение в прошлом доставило «много страданий» его коллегам, но сегодня он пытается исправиться.

Накануне скандал прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не удивлен подобным обвинениям в адрес Вайнштейна, добавив, что давно знаком с продюсером.

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