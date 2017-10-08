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Трамп прокомментировал скандал с голливудским продюсером

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен обвинениям в сексуальных домогательствах в адрес известного продюсера Голливуда Харви Вайнштейна, работавшего над «Властелином колец» и «Убить Билла». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ.

«Я давно знаю Харви Вайнштейна, и я вовсе не удивился, когда узнал об этом (о предъявленных обвинениях. — Ред.)», — сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее газета The New York Times выяснила, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался молодых актрис и других сотрудниц, предлагая в обмен на близость помощь в карьерном росте. В качестве доказательства журналисты привели свидетельства нескольких актрис, среди которых Эшли Джадд.

Вайнштейн частично свою вину признал и заявил об уходе в бессрочный отпуск для «решения этой проблемы и работы над собой».

Совет директоров созданной братьями Вайнштейн компании The Weinstein Company поддержал его решение.

Ранее сообщалось, что еще одна женщина обвинила знаменитого режиссера Романа Полански в изнасиловании

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