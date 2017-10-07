Продюсер «Властелина колец» уходит в бессрочный отпуск из-за скандала

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, работавший над такими картинами, как «Властелин колец», «Крик», «Убить Билла», покинет должность гендиректора собственной компании на неопределенный срок из-за скандала с домогательствами. Об этом сообщает издание Wrap.

Совет директоров созданной братьями Вайнштейн компании The Weinstein Company поддержал решение Харви уйти в бессрочный отпуск.

«Как сказал Харви, для него важно получить профессиональную помощь в решении проблем, которые он признал. Следующие шаги будут зависеть от терапевтического прогресса Харви», — говорится в заявлении компании.

Ранее газета The New York Times опубликовала результаты собственного расследования. Как выяснили журналисты, Вайнштейн в течение 30 лет домогался молодых актрис и других сотрудниц, предлагая в обмен на близость содействие в карьерном росте.

В качестве доказательства приведены свидетельства нескольких актрис, среди которых Эшли Джадд.

Вайнштейн частично свою вину признал.

«Я признаю, что то, как я в прошлом вел себя с коллегами, доставило им много страданий, и я искренне извиняюсь за это. Однако я пытаюсь исправиться. Я знаю, что мне нужно еще много работать», — сказал продюсер.

Ранее сообщалось, что американская певица Тэйлор Свифт отсудила у диджея $1 за сексуальные домогательства.