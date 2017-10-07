СМИ: американского рэпера Nelly обвиняют в изнасиловании

Американский рэпер Nelly задержан по подозрению в изнасиловании, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, в субботу утром в полицию обратилась женщина, утверждавшая, что ее изнасиловали в автобусе музыканта, на котором он гастролирует по штату Вашингтон. Она уточнила, что насильником был именно Nelly.

Как утверждает адвокат рэпера, обвинение против Nelly полностью сфабриковано.

«Nelly является жертвой полностью сфабрикованного обвинения. По нашему первоначальному расследованию, обвинение лишено правдоподобия и мотивировано жадностью и мстительностью», — сказал он.

Адвокат выразил уверенность, что после тщательного расследования обвинения с рэпера будут сняты.

42-летний Nelly, чье настоящее имя Корнелл Хэйнс — один из наиболее успешных американских артистов. Он выпустил семь студийных альбомов, проданных в количестве более 30 млн копий, и является обладателем четырех премий «Грэмми» в 2003 и 2004 годах.

Кроме того, рэпер занял третье место в рейтинге артистов первой декады XXI века по версии журнала Billboard, а семь его треков достигали первой строчки мировых чартов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в адрес режиссера Романа Полански поступило еще одно обвинение в изнасиловании.