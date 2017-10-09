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Стрелок посещал Лас-Вегас дважды в месяц и был обычным клиентом

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Стрелок Стивен Пэддок, устроивший бойню в Лас-Вегасе, посещал казино один-два раза в месяц с 2006 года и производил впечатление обычного, ничем не примечательного клиента.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на гендиректора компании Wynn Resorts миллиардера Стивена Уинна, занимающегося гостинично-игорным бизнесом в Неваде.

«Это был игрок, тративший на игру скромные, по крайней мере по нашим меркам, суммы, ничего серьезного», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Пэддок не подходил под описание проблемного клиента или игромана, его не видели с алкоголем и его бы не остановил на входе в казино фейсконтроль.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у Пэддока могло быть психическое заболевание, не установленное врачами.

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