Стрелок посещал Лас-Вегас дважды в месяц и был обычным клиентом

Стрелок Стивен Пэддок, устроивший бойню в Лас-Вегасе, посещал казино один-два раза в месяц с 2006 года и производил впечатление обычного, ничем не примечательного клиента.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на гендиректора компании Wynn Resorts миллиардера Стивена Уинна, занимающегося гостинично-игорным бизнесом в Неваде.

«Это был игрок, тративший на игру скромные, по крайней мере по нашим меркам, суммы, ничего серьезного», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Пэддок не подходил под описание проблемного клиента или игромана, его не видели с алкоголем и его бы не остановил на входе в казино фейсконтроль.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у Пэддока могло быть психическое заболевание, не установленное врачами.