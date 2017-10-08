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Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
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Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Стивен Пэддок, открывший стрельбу в Лас-Вегасе по посетителям музыкального фестиваля, мог страдать недиагностированным тяжелым психическим расстройством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

К такому выводу о состоянии здоровья стрелка следствие пришло после беседы с сотнями лиц, как-либо причастных к личности Пэддока и данному происшествию. Предполагается, что о заболевании не знали даже его близкие.

Источники телеканала отметили, что злоумышленник испытывал трудности при общении с людьми — знакомые Пэддока описали его как скрытного, тяжело идущего на контакт человека, который с трудом выстраивал отношения с людьми. Кроме того, стрелок любил азартные игры и мог часами играть в автоматы в казино. Таким образом, следствие пришло к выводу, что действия Пэддока характерны для социофоба, а его качества типичны для многих людей, которые ранее устраивали массовые расстрелы.

Ранее сотрудники полиции рассказали о записке, найденной в номере 64-летнего Стивена Пэддока: на бумаге стрелок сделал расчеты, как добиться наибольшего числа жертв.

Жертвами атаки, которую Пэддок устроил 1 октября, стали 58 человек, более 500 были ранены. Злоумышленник застрелился до приезда полиции, мотивы его действий до сих пор неизвестны. Власти проверяют версии организации им других атак, в том числе подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля. Сообщалось, что Пэддок неоднократно посещал страны Ближнего Востока.

Подробнее о трагедии в Лас-Вегасе читайте в подборке портала iz.ru.

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