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Стрелок из Лас-Вегаса оставил в гараже отеля заминированный автомобиль

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Стивен Пэддок, расстрелявший в Лас-Вегасе 58 человек, оставил в гараже отеля заминированный автомобиль. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным телеканала, в автомобиле стрелка было обнаружено более 20 кг взрывчатки и два чемодана с боеприпасами.

Следователи полагают, что Пэддок намеревался подорвать авто в случае обстрела.

Ранее телеканал NBC сообщил, что у стрелка мог быть сообщник. Так как, согласно записям с камер видеонаблюдения, кто-то открывал номер Пэддока картой-ключом, пока его автомобиля не было в гараже, и, как полагает полиция, самого стрелка в тот момент в отеле также не было.

Помимо этого, в номере обнаружено зарядное устройство, которое не подходит ни к одному из мобильных устройств Пэддока.

Трагедия в Лас-Вегасе произошла в воскресенье. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91. Он убил 58 человек и позже застрелился сам. В ходе стрельбы пострадали еще 527 человек.

Позже у злоумышленника были найдены 47 единиц оружия, патроны и взрывчатка.

Также выяснилось, что Пэддок неоднократно бывал в странах Ближнего Востока. Однако, по данным ФБР, в действиях стрелка нет признаков теракта.

Подробнее о трагедии в Лас-Вегасе читайте в сюжете iz.ru

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