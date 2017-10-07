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Стрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько млн долларов

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Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon
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Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок выиграл в азартные игры несколько миллионов долларов.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на отчет Налогового управления США.

«Стивен Пэддок... заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году», — цитирует сообщение Интерфакс.

В ведомстве отметили, что часть этих денег поступила от азартных игр.

Напомним, что Пэддок открыл стрельбу в Лас-Вегасе, убив 58 человек и ранив более 500, а потом застрелился до того, как номер начали штурмовать.

Ранее портал iz.ru рассказал, что Пэддок неоднократно бывал в морских круизах, на лайнерах, где разрешены азартные игры.

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