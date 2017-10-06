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Стрелок из Лас-Вегаса посещал страны Ближнего Востока

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Массовый убийца из Лас-Вегаса Стивен Пэддок неоднократно бывал в морских круизах, во время которых посещал Ближний Восток.

Об этом рассказали СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

В ходе морских круизов Пэддок посетил порты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании, Греции и других странах, сообщает «РИА Новости».

При этом следователи так и не нашли доказательств его связи с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которая поспешила взять на себя ответственность за эту акцию. Скорее всего, его привлекали казино на лайнерах, считают в полиции.

Напомним, что портал сообщал о том, что расстрел участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, при котором погибли 58 человек, признан самым кровавым за всю историю США.

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