Стрелок из Лас-Вегаса посещал страны Ближнего Востока

Массовый убийца из Лас-Вегаса Стивен Пэддок неоднократно бывал в морских круизах, во время которых посещал Ближний Восток.

Об этом рассказали СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

В ходе морских круизов Пэддок посетил порты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании, Греции и других странах, сообщает «РИА Новости».

При этом следователи так и не нашли доказательств его связи с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которая поспешила взять на себя ответственность за эту акцию. Скорее всего, его привлекали казино на лайнерах, считают в полиции.

Напомним, что портал сообщал о том, что расстрел участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, при котором погибли 58 человек, признан самым кровавым за всю историю США.