Планы Пэддока открыть стрельбу в Лас-Вегасе могли знать другие
Сотрудники полиции предполагают, что о планах Стивена Пэддока открыть стрельбу по людям в Лас-Вегасе могли знать другие.
Об этом заявил заместитель шерифа города Кевин Макмэхилл, отвечая на вопрос о возможных сообщниках стрелка.
«На данный момент не могу подтвердить, что никто другой не мог знать об этой вылазке до того, как она имела место», — цитирует его ТАСС.
При этом он добавил, что о мотивах стрелка по-прежнему ничего не известно.
Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Пэддок посещал ближневосточные страны во время круизных рейсов.