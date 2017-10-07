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Планы Пэддока открыть стрельбу в Лас-Вегасе могли знать другие

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Сотрудники полиции предполагают, что о планах Стивена Пэддока открыть стрельбу по людям в Лас-Вегасе могли знать другие.

Об этом заявил заместитель шерифа города Кевин Макмэхилл, отвечая на вопрос о возможных сообщниках стрелка.

«На данный момент не могу подтвердить, что никто другой не мог знать об этой вылазке до того, как она имела место», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что о мотивах стрелка по-прежнему ничего не известно.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Пэддок посещал ближневосточные страны во время круизных рейсов.

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