Стрелок из Лас-Вегаса рассчитал, как добиться наибольшего числа жертв

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок в записке, найденной в его номере, сделал расчеты, как добиться наибольшего числа жертв.

Об этом СМИ рассказали полицейские, штурмовавшие номер.

«Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — цитирует «РИА Новости» полицейского Дэйва Ньютона, нашедшего записку.

Напомним, что во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе Пэддок открыл огонь из окон 32 этажа гостиницы, убив 58 и ранив более 500 человек.

Портал iz.ru ранее сообщал что расстрел участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе назвали самым кровавым за всю историю США.