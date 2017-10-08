Прямой эфир
Спорт
Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ
Мир
Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи
Мир
Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине
Мир
Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ
Мир
Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве
Сюжет:

Стрелок из Лас-Вегаса рассчитал, как добиться наибольшего числа жертв

0
Фото: REUTERS/Chris Wattie
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок в записке, найденной в его номере, сделал расчеты, как добиться наибольшего числа жертв.

Об этом СМИ рассказали полицейские, штурмовавшие номер.

«Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — цитирует «РИА Новости» полицейского Дэйва Ньютона, нашедшего записку.

Напомним, что во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе Пэддок открыл огонь из окон 32 этажа гостиницы, убив 58 и ранив более 500 человек.

Портал iz.ru ранее сообщал что расстрел участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе назвали самым кровавым за всю историю США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Планы Пэддока открыть стрельбу в Лас-Вегасе могли знать другие
Стрелявший в Лас-Вегасе мог планировать другие атаки
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017