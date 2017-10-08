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Полицейские обнаружили записку в номере стрелка из Лас-Вегаса

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay записка содержит расчеты по стрельбе: куда целиться, чтобы убить как можно большее число людей. Об этом телеканалу CBS сообщил офицер полиции Дэйв Ньютон.

«На ней он написал расстояние и высоту, на которой находился. Он все записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы точно попасть в свои цели», — сказал Ньютон в эфире телеканала.

1 октября 2017 года 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay. После расстрела людей он покончил с собой. По последним данным, погибли 59 человек, пострадали более 500.

Есть предположение, что Пэддок мог страдать недиагностированным тяжелым психическим расстройством. Перед своим преступлением он выиграл в азартные игры несколько миллионов долларов.

Незадолго до атаки жаловался служащим отеля Mandalay Bay на громкую музыку в соседнем номере. У злоумышленника были найдены 47 единиц оружия, патроны и взрывчатка.

Подробнее о трагедии в Лас-Вегасе читайте в подборке портала iz.ru.

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