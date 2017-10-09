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Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, распространившийся на 6 тыс. кв. м, локализован. Об этом сообщил начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов.

«Есть локализация, 6 тыс. кв. м», –– приводит ТАСС слова Константинова.

Ранее сообщалось, что пожару присвоен четвертый уровень сложности. Возгорание было разбито на четыре участка тушения. На площади в 3 тыс. кв. м произошло обрушение кровли.

«В очаге пожара в основном находятся контейнеры с одеждой, имуществом. Пожарная нагрузка большая», — отметил Константинов.

В локализации принимали участие около 400 человек и 50 единиц техники.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко на рынке «Восточный», который известен жителям как «Темерник», поступило в 21:08 мск воскресенья.

Отмечается, что сотрудники рынка смогли спасти лишь часть имущества.

«На месте пожара люди выносят товар из горящего рынка, все в панике. Прохожие им помогают. У нас весь подъезд недалеко от места пожара заставлен вещами с рынка»,–– цитирует «РИА Новости» очевидца происшествия.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в строительном торговом центре «Синдика» в Москве. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. Три человека пострадали. 

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