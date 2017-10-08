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Мадуро объявил о переговорах с венесуэльской оппозицией

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Правительство Венесуэлы сядет за стол переговоров с оппозицией из «Блока демократического единства», контролирующего парламент.

Об этом заявил СМИ президент страны Николас Мадуро.

«Я надеюсь, что на следующей неделе, как мы согласовали с БДЕ, начнутся переговоры между правительством и оппозицией», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что уже сейчас проходят встречи в частном порядке с лидерами оппозиции, и текст соглашения с оппозицией уже почти готов.

Напомним, что с апреля в стране проходят акции протеста против действий правительства. Кроме того, ситуацию обострил созыв Конституционной ассамблеи для внесения изменений в основной закон. За время акций протеста погибли 120 венесуэльцев

Ранее портал iz.ru сообщал о бедственном положении в экономике Венесуэлы, где накопленная инфляция может составить 1400% к концу года.

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