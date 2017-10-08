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Эвакуированы три торговых центра в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Сотрудники экстренных служб Москвы эвакуировали три торговых центра после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Проверяются торгово-деловой центр «Тульский», Митинский радиорынок и торгово-развлекательный центр «Гудзон», сообщает агентство. Выведены и посетители, и сотрудники торговых центров.

С 11 сентября в России продолжается волна анонимных звонков о минировании. За это время эвакуированы около миллиона человек, во всех случаях здания обследовались, угроза не подтверждалась. Накануне в Санкт-Петербурге эвакуировали четыре торговых центра.

Портал iz.ru ранее сообщил, что, как заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлены четверо россиян, организовавших эту волну «телефонного терроризма».

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