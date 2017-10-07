Четыре торговых центра в Петербурге эвакуированы из-за угрозы взрыва

В Санкт-Петербурге проводится эвакуация четырех торговых центров в разных районах города из-за анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрации районов.

В центре города эвакуирован ТЦ «Галерея», также из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ «Гранд Каньон», «Жемчужная Плаза» и «Охта Молл».

Во всех торговых центрах работают экстренные службы.

По данным петербургских СМИ, всего в городе после звонков о минировании проверяют десять торговых центров.

Ранее портал iz.ru сообщил об эвакуации в Москве пяти тыс. человек из 10 зданий из-за угрозы взрыва. В пятницу в столице эвакуировали более 100 тыс. человек. Сообщения о «минировании» зданий по всей России начались 11 сентября. Все угрозы оказались ложными.

По данным ФСБ, ущерб от анонимных звонков составил 300 млн рублей.