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За сутки в Москве эвакуировали более 5 тыс. человек из 10 объектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве за прошедшие сутки эвакуировали не менее 5 тыс. человек более чем из 10 зданий, которые якобы были заминированы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал агентству, что в основном сообщения об угрозах взрыва касались гостиниц, торговых центров, клубов и баров. Источник отметил, что здания были тщательно осмотрены, однако все угрозы оказались ложными.

«Кинологи обследовали более 10 объектов в Москве, откуда в общем было эвакуировано более пяти тысяч человек. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось», — заявил собеседник агентства.

Ранее в пятницу была совершена самая массовая телефонная атака — злоумышленники сообщили о заложенных взрывных устройствах более чем в 260 объектах, откуда было выведено по меньшей мере 160 тыс. человек. Звонки о минировании поступали в правоохранительные органы с 10 утра и до глубокой ночи. По состоянию на 11 утра сотрудники экстренных служб столицы получили около 26 сообщений об угрозах взрыва в разных объектах Москвы. На наличие взрывных устройств специалисты проверили около 70 школ, порядка 40 торгово-развлекательных центров, более 50 госучреждений, все московские вокзалы, а также ряд больниц и поликлиник. Ни одно анонимное сообщение не подтвердилось.

Как сообщил глава ФСБ РФ Александр Бортников, ущерб от ложных звонков об угрозе взрывов оценивается в сумму более 300 млн рублей. Спецслужба установила организаторов звонков о минировании. Волна анонимных сообщений началась в российских городах 11 сентября.

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