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Эрдоган: участие Турции в операции в Идлибе оговаривалось в Астане

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Участие турецкой армии в операции в сирийском Идлибе соответствует договоренностям, достигнутым с Россией и Ираном в Астане. С таким заявлением в воскресенье выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В субботу глава республики сообщил, что армия Турции готова присоединиться к операции ССА (Свободной сирийской армией. — Прим.) в Идлибе. По словам турецкого лидера, эта работа является продолжением операции «Щит Евфрата» на территории провинции Алеппо.

«В Астане Турция, РФ и Иран разработали план. И принятые решения мы сейчас реализуем в Идлибе. Мы действуем внутри него вместе с ССА, а Россия — снаружи», — цитирует «РИА Новости» президента Турции.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит создания у границ его страны «террористического коридора» сил самообороны сирийских курдов (YPG).

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