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Турция готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Турецкая армия готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе, начатой оппозиционной Свободной сирийской армией (ССА).

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в городе Афьон на западе страны.

«Сегодня в Идлибе ССА начала серьезную операцию. Наша армия еще не вошла туда, но мы не можем бросить в беде наших братьев, которые спаслись из Алеппо», — заявил он.

Эрдоган добавил, что Турция «никогда не позволит создать террористический коридор около своей границы», передает «РИА Новости».

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия — возле нее.

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