Турция готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе
Турецкая армия готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе, начатой оппозиционной Свободной сирийской армией (ССА).
Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в городе Афьон на западе страны.
«Сегодня в Идлибе ССА начала серьезную операцию. Наша армия еще не вошла туда, но мы не можем бросить в беде наших братьев, которые спаслись из Алеппо», — заявил он.
Эрдоган добавил, что Турция «никогда не позволит создать террористический коридор около своей границы», передает «РИА Новости».
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия — возле нее.