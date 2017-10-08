Легкомоторный самолет упал в Ставропольском крае

В Предгорном районе Ставропольского края упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

Дегтярев рассказал, что сообщение о ЧП на пульт экстренных служб региона поступило в воскресенье в 15:55. Сейчас на место ЧП выехали оперативные службы. Данные о пострадавших пока не приводятся. По информации «Интерфакса», самолет упал в районе поселка Пятигорского.

Портал iz.ru ранее писал о том, что в Латвии во время ралли «Лиепая» рухнул гражданский вертолет. В результате ЧП погиб один человек и четверо пострадали.