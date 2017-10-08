Вертолет разбился во время ралли «Лиепая» в Латвии

В Латвии во время ралли «Лиепая» разбился гражданский вертолет. Об этом сообщает агентство BNS.

По словам представителя RA Events Яниса Унбедахтса, в результате крушения вертолета погиб один человек, четверо пострадали. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и бригады медиков.

Портал iz.ru ранее сообщал о гибели семи человек в результате крушения вертолета ВВС Индии в штате Аруначал-Прадеш близ китайской границы. Ми-17В-5 упал около места сброса припасов, после чего загорелся.