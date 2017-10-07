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В Мексике разбился армейский вертолет, семь человек погибли

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Фото: Global Look Press/Xavier Bonilla
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Вертолет Министерства национальной обороны Мексики разбился в штате Дуранго. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство латиноамериканской страны.

Известно, что Bell 412 рухнул на территории военного полигона во время тренировочного полета. На борту находились два пилота и шестеро военнослужащих. Вертолет полностью сгорел, передает ТАСС.

Один военный госпитализирован с сильными травмами, остальные люди, находившиеся в самолете, погибли. Их тела не удалось извлечь из-под горящих обломков. Причины крушения пока не установлены.

Ранее портал iz.ru писал, что к карибскому побережью Мексики приближается тропический шторм «Нэйт». Предполагается, что стихия обрушится на штат Кинтана-Роо, в связи с чем в регионе был повышен уровень угрозы до «оранжевого».

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