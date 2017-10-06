В Мексике застрелен мэр по имени Сталин

Мэр мексиканского города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес застрелен неизвестными. Об этом сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес в своем микроблоге в Twitter.

«Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром», — написал Ауреолес.

Mis más sinceras condolencias a familiares y amigos del edil de Paracho, Stalin Sánchez González, quien fue privado de la vida esta mañana. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) 6 октября 2017 г.

По факту убийства прокуратура начала расследования. В настоящее время идут поиски нападавших.

Губернатор штата поручил правоохранителям найти виновных в ближайшее время, и заверил, что преступление не останется безнаказанным.

В этом году это стало уже четвертым убийством мексиканских мэров. В июле бандиты убили Амбросио Сото Дуарте — мэра города Пунгарабато, в августе был убит градоначальник Уэуэтлана. До этого возмущенные горожане города Сан-Хуан-Чамула убили своего мэра из-за финансовых претензий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр филиппинского города Озамис и еще шесть человек из числа его родственников и охранников были убиты в ходе рейда по борьбе с наркоторговлей.