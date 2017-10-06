Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

В Мексике застрелен мэр по имени Сталин

0
Фото: Global Look Press/Alejandro Tamayo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр мексиканского города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес застрелен неизвестными. Об этом сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес в своем микроблоге в Twitter.

«Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром», — написал Ауреолес.

По факту убийства прокуратура начала расследования. В настоящее время идут поиски нападавших.

Губернатор штата поручил правоохранителям найти виновных в ближайшее время, и заверил, что преступление не останется безнаказанным.

В этом году это стало уже четвертым убийством мексиканских мэров. В июле бандиты убили Амбросио Сото Дуарте — мэра города Пунгарабато, в августе был убит градоначальник Уэуэтлана. До этого возмущенные горожане города Сан-Хуан-Чамула убили своего мэра из-за финансовых претензий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр филиппинского города Озамис и еще шесть человек из числа его родственников и охранников были убиты в ходе рейда по борьбе с наркоторговлей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-заммэра Советской Гавани за взятку приговорен к 4 годам колонии
В Латвии мэра оштрафовали за недостаточное владение латышским языком
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017