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Путин: в этом году в РФ ожидают рекордный за всю историю урожай зерна

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Фото: ТАСС/Тимкив Виталий
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Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства отметил, что ожидаемый урожай зерна в этом году составит порядка 130 млн т. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс, — одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 млн т», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что меры, направленные на развитие агропромышленного комплекса страны, доказали свою эффективность. Глава государства подчеркнул, что Россия на сегодняшний день лидирует по экспорту пшеницы в мире и «подтверждает свой статус ведущей зерновой державы».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в субботу Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России действия российских войск в Сирии, а также подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС.

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