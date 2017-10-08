Эрдоган: Путин продолжит вносить вклад в дело процветания своей страны

Свои поздравления президенту РФ Владимиру Путину направил его коллега президент Турции Тайип Эрдоган.

Послание было предоставлено посольством республики в РФ.

«Уверен… Вы и в очередной год своего рождения продолжите вносить значительный вклад в дело процветания и благополучия своей страны», — цитирует ТАСС текст послания.

Эрдоган добавил, что все встречи и переговоры двух лидеров являются ценной возможностью по выявлению общих взглядов.

В довершении послания Эрдоган пожелал процветания и благополучия дружественному российскому народу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что к 65-летнему юбилею президента России был создан арт-объект «Золотой Путин».