Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 65-летием президента России Владимира Путина. Поздравление столичного градоначальника опубликовано на его странице в Twitter.

Поздравляю нашего Президента Владимира Путина с днем рождения. Здоровья, сил, успехов! Спасибо за постоянное внимание к Москве и москвичам — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 октября 2017 г.

Российский лидер получает сегодня поздравления от лидеров различных государств, премьер-министров, общественных деятелей. Владимира Путина поздравили президент Армении, президент Азербайджана, президент Узбекистана, президент Казахстана, президент Белоруссии и главы других государств.

Портал iz.ru сообщил, что Рамзан Кадыров, как следует из его поздравления, относится к Владимиру Путину с сыновней почтительностью.