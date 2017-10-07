Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

Кадыров заявил, что относится к Путину с сыновней почтительностью

0
Фото: ТАСС/Николай Петров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью.

«Я всегда относился и отношусь с сыновьей (сыновней. — Ред.) почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что российского лидера поздравляют очень много людей по всему миру. Он привел в пример поздравления от сирийских военных, граффити ко дню рождения президента РФ в Берлине и британских дизайнеров Matchless London, выпустивших куртку в честь Путина.

«Это признание и отношение к нашему лидеру говорит о том, что Владимир Путин живет любовью к Отечеству и народу России. И занимает справедливую позицию по отношению к другим государствам. Простые люди всегда это чувствуют», — говорится в сообщении Кадырова.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Владимира Путина с 65-летним юбилеем поздравили лидеры 11 государств, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президента России также активно поздравляют в социальных сетях. В Instagram запущен флешмоб с хештегом «День Путина».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Путина в субботу запланирована «целая вереница» телефонных переговоров, а днем – совещание с постоянными членами Совбеза, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блогеры создали ролик о биографии Владимира Путина
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017