Кадыров заявил, что относится к Путину с сыновней почтительностью

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью.

«Я всегда относился и отношусь с сыновьей (сыновней. — Ред.) почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что российского лидера поздравляют очень много людей по всему миру. Он привел в пример поздравления от сирийских военных, граффити ко дню рождения президента РФ в Берлине и британских дизайнеров Matchless London, выпустивших куртку в честь Путина.

«Это признание и отношение к нашему лидеру говорит о том, что Владимир Путин живет любовью к Отечеству и народу России. И занимает справедливую позицию по отношению к другим государствам. Простые люди всегда это чувствуют», — говорится в сообщении Кадырова.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Владимира Путина с 65-летним юбилеем поздравили лидеры 11 государств, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президента России также активно поздравляют в социальных сетях. В Instagram запущен флешмоб с хештегом «День Путина».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Путина в субботу запланирована «целая вереница» телефонных переговоров, а днем – совещание с постоянными членами Совбеза, пишет «Газета.ру».