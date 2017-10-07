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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии и подготовку к двум саммитам

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Фото: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России действия российских войск в Сирии, подготовку к предстоящим саммитам СНГ и ЕврАзЭС, а также ряд других тем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, участники заседания обменялись мнениями по сирийской теме. Акцент был сделан на позитивной динамике развития ситуации после эффективных действий ВКС России. Песков также сообщил, что участники встречи обсудили подготовку к предстоящим на следующей неделе саммитам СНГ и ЕврАзЭС. Кроме того, члены Совбеза поздравили Путина с днем рождения.

«Постоянные члены Совета безопасности РФ тепло поздравили президента с юбилеем», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью. Всего Владимира Путина с 65-летним юбилеем поздравили лидеры 11 государств. 

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