Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Монреаля» повторил рекорд НХЛ столетней давности. Он стал первым за столетие хоккеистом, сделавшим по хет-трику в двух первых матчах команды в сезоне, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Как уточняет ТАСС, форвард забросил в первой игре за клуб три шайбы, а во второй — четыре.

Последний раз аналогичное достижение фиксировалось ровно сто лет назад. Тогда сразу три хоккеиста — Си Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобл — оформили по хет-трику в двух матчах подряд на старте чемпионата.

Ранее Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Глава государства 7 октября отмечал 65-летие.