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Причиной смерти спортдиректора «Зенита» Сарсании стал тромб

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Фото: Global Look Press/Alexei Belikov
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Причиной смерти спортивного директора ФК «Зенит» Константина Сарсании стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил футбольный агент Алексей Сафонов.

«Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, всё было хорошо», — сказал Сафонов.

Он также добавил, что «в футболе люди бывают разные», однако Сарсания «всегда был исключительно положительным и вежливым человеком».

Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Свои соболезнования выразили советский футболист Алексей Стрепетов, бывший футболист «Зенита» Александр Горшков и бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что смерть спортдиректора питерского клуба — это «ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола».

В пресс-службе «Зенита» отметили, что именно Сарсания «помог сине-бело-голубым собрать команду», которая впервые в российской истории клуба смогла выиграть чемпионство и завоевать Кубок и Суперкубок УЕФА.

Сарсания получил должность спортивного директора ФК «Зенит» в 2006 году. С 2008 по 2010 год он занял пост советника президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики, а в июле 2017 года вернулся в питерский клуб в качестве спортивного директора.

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