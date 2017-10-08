Команда Кадырова победила звезд футбола Италии в день рождения Путина

Сборную звезд Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.

Футбольная команда главы Чечни Рамзана Кадырова «Лидер65» разгромила звезд итальянского футбола в товарищеском матче в Грозном. Встреча состоялась 7 октября и завершилась со счетом 6:3.

Матч проходил на стадионе «Ахмат Арена». Капитаном российской команда был Рамзан Кадыров, он отличился голом и результативной передачей. Также мячи забили экс-футболисты «Зенита» Александр Кержаков и Роман Широков. В составе российской команды отличился и знаменитый бразилец Рональдиньо. Еще два гола итальянской команде забили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев, который ранее возглавлял московский ЦСКА .

Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Массимо Оддо, Марко Дельвеккио и другие футболисты.

У итальянских футболистов хет-триком отметился экс-футболист «Ромы» Дельвеккио.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью.

Также российского лидера поздравили с днем рождения лидеры 11 стран и российские политики.