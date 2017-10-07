Умер спортивный директор ФК «Зенит» Константин Сарсания

Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания скоропостижно скончался в возрасте 49 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА», — сказано в сообщении.

О причинах его смерти не сообщается.

«Это очень большая потеря для нашего российского футбола. Потеряли огромной души человека, специалиста, профессионала своего дела, менеджера, руководителя нашего футбола, тренера. У него мечта была быть тренером», — сказал советский футболист Алексей Стрепетов телеканалу РЕН ТВ.

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков также выразил соболезнования, добавив, что его это новость шокировала.

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отметил, что смерть Сарсании является печальным событием для футбольного сообщества.

Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. Первоначально он выступал в качестве футболиста в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».

После завершения карьеры игрока он получил лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году он занял пост спортивного директора ФК «Зенит», а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском футбольном союзе (РФС) советником по спортивным вопросам президента РФС.

С 2013 по 2017 год Сарсания занимал пост главного тренера литовского «Атлантаса», а в июле 2017-го снова вернулся в «Зенит».

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Зенит» хочет продлить контракт с Александром Кокориным.