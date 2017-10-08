Миллер: смерть спортдиректора «Зенита» Сарсании — невосполнимая потеря

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни спортивного директора ФК «Зенит» Константина Сарсании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт команды.

«От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — сказал Миллер.

Константин Сарсания скоропостижно скончался в возрасте 49 лет. По данным агентства, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ранее свои соболезнования выразили советский футболист Алексей Стрепетов, бывший футболист «Зенита» Александр Горшков и бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Сарсания пришел в ФК «Зенит» в 2006 году, получив должность спортивного директора. В 2008-м он занял пост советника президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики, а с 2010 года работал в Российском футбольном союзе советником по спортивным вопросам президента РФС. В период с 2013 по 2017 год Сарсания являлся главным тренером литовского «Атлантаса», а в июле 2017-го снова вернулся в питерский клуб в качестве спортивного директора.