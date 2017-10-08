Глава НОК Бразилии покинул пост из-за подозрений в коррупции

Президент Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлос Артур Нузман покинул свой пост. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Чтобы сосредоточиться на защите своих прав, которые ранее нарушались, я покидаю пост главы НОК Бразилии и члена Генеральной Ассамблеи», — заявил Нузман в письме другим членам комитета.

Напомним, Нузман подозревается в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. После того как он попытался задекларировать приобретение 16 слитков золота суммой более $678 тыс., было принято решение о его аресте, которое произошло 5 октября.

Накануне Бразилия направила запрос Федеральной прокуратуре Швейцарии с просьбой об оказании помощи в расследовании дела о коррупции — в банке Societe Generale был обнаружен счет на имя экс-главы оргкомитета, что было названо «еще одним элементом, связывающим это дело со Швейцарией».

На данный момент все платежи в адрес НОК Бразилии заморожены, отношения с оргкомитетом Игр-2016 приостановлены. Кроме того, задержанный временно лишен статуса почетного члена МОК.