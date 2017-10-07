Бразилия просит Швейцарию о помощи в деле о коррупции перед ОИ-2016

Бразилия направила Федеральной прокуратуре Швейцарии просьбу об оказании юридической помощи в расследовании дела о коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Об этом заявил представитель прокуратуры Энтони Броварон.

«Федеральная прокуратура подтверждает получение сегодня просьбы Бразилии о юридической помощи в этом контексте. Эта просьба была передана Федеральным управлением юстиции прокуратуре как полномочной инстанции», — цитирует Броварона ТАСС.

По его словам, запрос сейчас рассматривается на предмет того, «может ли он быть выполнен».

Расследование дела началось еще девять месяцев назад. В четверг президент Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлос Артур Нузман был арестован по подозрению в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Решение об аресте было принято после того, как Нузман попытался внести данные о приобретении 16 слитков золота суммой более $678 тыс. в свою налоговую декларацию. Также сообщается, что у главы оргкомитета открыт счет в банке Societe Generale, что рассматривается как «еще один элемент, связывающий это дело со Швейцарией».