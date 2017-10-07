Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Бразилия просит Швейцарию о помощи в деле о коррупции перед ОИ-2016

0
Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразилия направила Федеральной прокуратуре Швейцарии просьбу об оказании юридической помощи в расследовании дела о коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Об этом заявил представитель прокуратуры Энтони Броварон.

«Федеральная прокуратура подтверждает получение сегодня просьбы Бразилии о юридической помощи в этом контексте. Эта просьба была передана Федеральным управлением юстиции прокуратуре как полномочной инстанции», — цитирует Броварона ТАСС.

По его словам, запрос сейчас рассматривается на предмет того, «может ли он быть выполнен».

Расследование дела началось еще девять месяцев назад. В четверг президент Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлос Артур Нузман был арестован по подозрению в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Решение об аресте было принято после того, как Нузман попытался внести данные о приобретении 16 слитков золота суммой более $678 тыс. в свою налоговую декларацию. Также сообщается, что у главы оргкомитета открыт счет в банке Societe Generale, что рассматривается как «еще один элемент, связывающий это дело со Швейцарией».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд Бразилии арестовал террориста, которого требует выдать Италия
Обвинения президенту Бразилии его защита сочла попыткой госпереворота
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017