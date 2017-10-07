Экс-глава Бразилии считает БРИКС фундаментальным созданием XXI века

Бывший президент Бразилии Дилма Русеф считает создание БРИКС фундаментальным свершением XXI века.

«Это страны с большим населением, большими территориями и большими богатствами. И страны, которые вышли на сцену и создали пространство для действий, которого раньше не было. Я думаю, что одно из фундаментальных свершений XXI века — это создание БРИКС», — рассказала экс-президент агентству «РИА Новости».

Она добавила, что изначально ставилось две задачи — «создать Банк БРИКС и создать некий Международный валютный фонд БРИКС». Для этого «Бразилия привлекла Латинскую Америку, Россия — весь Евроазиатский регион, ЮАР, когда была встреча в Африке, — все страны Африканского союза, а Китай — также страны своего региона». По мнению Русеф, БРИКС является подтверждением многополярности мира.

Экс-глава Бразилии отметила, что больше нет мира, «где одна страна раздает карты, а другие страны следуют за ней как ягнята». Вместе с тем Русеф заявила, что у действующего правительства страны «нет стержня, нет прочности», так как «оно подчиняется правительству Трампа».

Ранее МИД Бразилии одобрил формат проведения саммитов в формате «БРИКС плюс». При этом отмечалось, что речь идет не о расширении группы. При этом решение китайской стороны пригласить на саммит лидеров других государств в министерстве назвали «обычной практикой для саммитов БРИКС».