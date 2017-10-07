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В Бразилии судья разрешил освободить итальянского террориста

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Бразильский судья Жозе Маркус Лунарделли удовлетворил апелляцию адвокатов бывшего итальянского террориста Чазаре Баттисти, приговоренного на родине к четырем пожизненным срокам за убийства. Об этом сообщает издание Folha de Sao Paulo.

Баттисти был задержан на границе с Боливией 5 октября при попытке незаконно вывезти из страны валюту в размере $6 тыс. и €1,3 тыс. Против него было возбуждено уголовное дело, и другой судья Одилсон ди Оливейра ранее постановил оставить итальянца под арестом на время рассмотрения возбужденного против него дела.

Чезаре Баттисти приговорен к четырем пожизненным срокам в Италии за убийства и ограбления в 1970-х. В частности, он убил ювелира и ранил его 11-летнего сына, который остался инвалидом.

Позже он бежал во Францию, где ему было предоставлено политическое убежище. Однако в 2004 году уехал в Бразилию, так как французские власти согласились его экстрадировать в Италию.

Там Баттисти также получил политическое убежище, после чего отношения между Италией и Бразилией сильно ухудшились.

Ранее сообщалось, что Россия просила Турцию выдать россиянина Рената Бакиева, недавно осужденного за терроризм.

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