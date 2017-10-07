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Свыше 5 тыс. человек эвакуированы в Москве в субботу

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Более 5 тыс. человек эвакуированы после анонимных сообщений о «минировании» ряда объектов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

«В настоящее время из-за угрозы взрыва эвакуировано более 5 тыс. человек более чем из 10 зданий в Москве», — пояснил источник.

Ранее портал iz.ru сообщил, что после анонимного сообщения об угрозе взрыва в Москве был эвакуирован концертный клуб «16 тонн».

Массовые сообщения о «минировании» стали поступать в различные российские ведомства с 10 сентября.

Полная картина событий в сюжете портала iz.ru: Телефонный терроризм

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