Свыше 5 тыс. человек эвакуированы в Москве в субботу
Более 5 тыс. человек эвакуированы после анонимных сообщений о «минировании» ряда объектов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.
«В настоящее время из-за угрозы взрыва эвакуировано более 5 тыс. человек более чем из 10 зданий в Москве», — пояснил источник.
Ранее портал iz.ru сообщил, что после анонимного сообщения об угрозе взрыва в Москве был эвакуирован концертный клуб «16 тонн».
Массовые сообщения о «минировании» стали поступать в различные российские ведомства с 10 сентября.
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