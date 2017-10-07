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Слуцкий: новый глава ПАСЕ будет «техническим»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет исполнять обязанности лидера организации только технически.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это технический председатель, его не нужно называть главой ПАСЕ», — сказал он агентству. «Глава ПАСЕ будет избран в январе. А это технический председатель, который будет исполнять обязанности до января», — добавил Слуцкий.

ПАСЕ сообщила, что ассамблея выберет нового председателя в понедельник, 9 октября, новый председатель останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22–26 января 2018 года.

Педро Аграмунт подал в отставку с поста председателя ОБСЕ, сославшись на проблемы со здоровьем, в минувшую пятницу, сообщал портал iz.ru.

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