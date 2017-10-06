Глава ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал в отставку. Глава украинской делегации в организации Владимир Арьев сообщил об этом в Facebook.

«Президент ПАСЕ Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку», — написал Арьев. Он добавил, что Аграмунт «сослался на состояние здоровья», сообщает «РИА Новости».

Аграмунт на своей странице в Twitter пояснил, что подал в отставку по личным причинам, сообщает РЕН ТВ. «Сегодня по личным причинам я решил подать в отставку с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы», – написал он.

Педро Аграмунт занимал должность председателя ПАСЕ с 2016 года. На апрельской сессии ПАСЕ европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.

Процесс отстранения от должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта был запущен в июне, сообщал портал iz.ru.