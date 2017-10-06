Временным главой ПАСЕ станет первый вице-председатель ассамблеи

Первый вице-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл временно возглавит этот консультативный орган. Об этом говорится в официальном заявлении ПАСЕ, опубликованном в пятницу.

«Временным главой ПАСЕ автоматически становится сэр Роджер Гейл, старший сегодня среди заместителей [Педро] Аграмунта», — отмечается в заявлении.

В документе уточняется, что Роджер Гейл будет исполнять обязанности председателя ПАСЕ до выборов нового главы организации. Они состоятся на следующей сессии. Портал iz.ru ранее сообщал об отставке прежнего руководителя Педро Аграмунта. Уход с поста он пояснил личными обстоятельствами.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отставка Педро Аграмунта с поста председателя — потеря для ПАСЕ. Парламентарий пояснил, что Аргамунт «отстаивал демократические принципы, которые должны соблюдаться».