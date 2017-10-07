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Нового главу ПАСЕ выберут 9 октября

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выберет нового главу в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

«В соответствии с правилами процедуры ассамблеи президент избирается тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предложены две кандидатуры: Стелла Кириакидес с Кипра и Эмануэлис Зингерис из Литвы.

Избранный глава останется на своем посту до открытия следующей сессии, которая состоится в Страсбурге  22–26 января 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку по личным обстоятельствам.

Консультативный орган временно возглавил первый вице-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл.

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