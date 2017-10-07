Врио главы Орловской области представили правительству и депутатам

Временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова в субботу представили правительству региона и депутатам законодательного собрания.

Представил нового руководителя региона полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Полпред также поблагодарил управленческую команду правительства и экс-губернатора Вадима Потомского за проделанную работу.

Врио главы Андрей Клычков назвал в числе приоритетных задач повышение уровня жизни населения, а также реализацию майских указов президента.

«Важно создать благоприятный инвестиционный климат, создать новые производства, новые рабочие места, решать многие вопросы в образовании, здравоохранении, культурной и социальной поддержке населения», — цитирует Клычкова «РИА Новости».

Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области. Врио главы региона был назначен депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Потомский стал заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. О других кадровых изменениях в губернаторском корпусе читайте в сюжете в iz.ru.