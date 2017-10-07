РФПИ и Саудовская Аравия заключили соглашения на $2,1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму в $2,1 млрд, заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

«Объем соглашений, заключенных РФПИ в ходе визита короля Саудовской Аравии, превысил $2,1 млрд. Итоговая сумма привлеченных инвестиций в экономику может быть значительно больше, так как РФПИ на рубль собственных средств привлекает в среднем девять рублей от соинвесторов, партнеров и банков», — сказал он по итогам переговоров.

По словам Дмитриева, также проработан целый ряд потенциальных соглашений, о которых может быть объявлено в ближайшие месяцы.

Как уточняет агентство, РФПИ создаст с партнерами из саудовского фонда Public Investment Fund (PIF) фонд объемом $1 млрд для инвестиций в энергетические проекты, а также фонд такого же объема для инвестиций в технологические проекты.

Кроме того, PIF инвестирует $100 млн в инфраструктуру РФ , в частности, в строительство дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого метро в Санкт-Петербурге.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сотрудничество РФ и Саудовской Аравии может преобразовать экономику.