Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

Доходы Саудовской Аравии и России от сделки ОПЕК+ составили $40 млрд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Саудовская Аравия получили по $40 млрд дополнительного дохода за счет соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев, пишет телеканал «360».

«Мы считаем, что если бы этой сделки не было, цены были бы ниже $35 за баррель», — цитирует Дмитриева «РИА Новости».

По его мнению, работа стран по удержанию цен на нефть позволила сохранить цены на уровне $55 за баррель.

5 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры двух стран на встрече обсуждали ситуацию на рынке нефти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
Путин обсудил с лидером Финляндии миссию ООН в Донбассе
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017