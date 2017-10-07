Доходы Саудовской Аравии и России от сделки ОПЕК+ составили $40 млрд

Россия и Саудовская Аравия получили по $40 млрд дополнительного дохода за счет соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев, пишет телеканал «360».

«Мы считаем, что если бы этой сделки не было, цены были бы ниже $35 за баррель», — цитирует Дмитриева «РИА Новости».

По его мнению, работа стран по удержанию цен на нефть позволила сохранить цены на уровне $55 за баррель.

5 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры двух стран на встрече обсуждали ситуацию на рынке нефти.