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Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии может преобразовать экономику

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в научной сфере может способствовать дальнейшей модернизации экономики, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева. Об этом она заявила в ходе церемонии присвоения звания почетного доктора МГИМО королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду, сообщает «РИА Новости».

«Сотрудничество в научной сфере между нашими странами может серьезно способствовать решению важных вопросов дальнейшей модернизации экономики», — сказала она.

Васильева добавила, что тесные контакты в гуманитарных связях помогут сблизить оба народа, понять историю и культуру друг друга.

Кроме того, как отмечает глава Минобрнауки, РФ и Саудовская Аравия имеют сходные задачи освобождения от сырьевой зависимости и построения экономики, основанной на инновациях. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что РФ и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений о сотрудничестве, в частности, соглашение об исследовании космоса.

5 октября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны провели переговоры в узком составе. Затем, в ходе переговоров в расширенном составе, президент РФ рассказал подробности беседы с королем

Визит саудовского монарха завершится 8 октября. 

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