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МИД ОАЭ считает визит саудовского короля в РФ успехом «всех арабов»

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Фото: Global Look Press/Ma Xiping
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Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш назвал визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в РФ успехом всех арабских государств.

«Большой успех визита короля Сальмана [бен Абдель-Азиза Аль Сауда] в Россию — это успех всех арабов», — написал министр в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Гаргаша, «идеологическая и политическая роль Саудовской Аравии оказывает позитивное влияние на все арабские страны», а король Саудовской Аравии определяет для арабского мира «направление политического компаса», передает ТАСС.

Напомним, король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию 4 октября. На следующий день состоялись переговоры между монархом и президентом РФ Владимиром Путиным, на которых обсуждались мировые цены на нефть, ситуация на Ближнем Востоке и, в частности в Сирии. Российский лидер принял приглашение Сальмана бен Абделя-Азиза Аль Сауда посетить его страну. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что пакет соглашений, подписанный в ходе встречи, выведет отношения двух стран на новый уровень. Визит короля Саудовской Аравии завершится 8 октября.

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