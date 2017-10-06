МИД Саудовской Аравии: мировое сообщество может снять санкции с РФ

Международное сообщество в скором времени может договориться о снятии санкций с России. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

Он отметил, что Саудовская Аравия сотрудничает с Москвой и инвестирует в Россию. При этом Эр-Рияд не нарушает международное законодательство.

«Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — заявил глава аравийского МИД в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что считает снятие санкций возможным в скором времени.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия заключили контракт на поставку Эр-Рияду зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Помимо этого, Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии подпишут соглашение об условиях финансирования транспортной инфраструктуры в России. Отмечается, что Эр-Рияд проинвестирует строительство нескольких дорог в РФ, в том числе дублер Кутузовского проспекта в Москве.