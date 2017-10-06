МИД Саудовской Аравии: отношения с РФ не нарушают партнерство с США

Саудовская Аравия уверена, что развитие отношений с Россией не является нарушением стратегического партнерства с США. Об этом заявил глава МИД королевства Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

«Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что развивая отношения с Россией, мы его нарушаем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия стремится к сотрудничеству со многими странами, в том числе с Россией. По его словам, крепкие отношения с РФ «помогут успешно решать проблемы, возникающие в нашем регионе».

«То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров, тем лучше будет для всех», — цитирует «РИА Новости» главу внешнеполитического ведомства.

Ранее стала известна дата визита российских бизнесменов в Саудовскую Аравию. Ожидается, что делегация посетит королевство 3 ноября. Целью поездки является изучение возможности размещения производства в Саудовской Аравии. Локализация российского производства в этом государстве стала возможна благодаря программе Saudi Vision 2030, целью которой является диверсификация экономики королевства.